Xbox, HoloLens, Surface: Microsoft продолжила увольнение в рамках сокращения 10 тыс. работников
Корпорация Microsoft в четверг, 9 февраля, в рамках сокращения 10 тыс. рабочих мест уволила работников в подразделениях аппаратного обеспечения смешанной реальности HoloLens и Xbox, а также в подразделении устройств Surface
Об этом информирует Blomberg.
Издание отмечает, что сокращение в аппаратной группе HoloLens ставит под вопрос процесс производства третьего поколения очков за пределами запланированной версии для армии США. В то же время Microsoft, отказавшаяся комментировать этот вопрос, заявила, что остается преданной пространству смешанной реальности и текущей версии очков HoloLens 2.
"Хотя мы не комментируем конкретные детали по персоналу, мы можем поделиться, что нет никаких изменений в HoloLens 2 и нашей преданности смешанной реальности", - заявили в корпорации.
Также сокращения произошли в игровом секторе Xbox, в частности, в отделе маркетинга и в группе The Xbox Ecosystem. Так в четверг, 9 февраля, работникам компании Xbox на электронную почту поступило письмо от руководителя Microsoft Gaming Фила Спенсера. В нем он сообщил об увольнении ряда работников. Причины решения он не указал.
Всего было уволено 617 человек.
Так, в прошлом месяце Microsoft объявила о сокращении 10 тыс. работников в течение текущего квартала. В этой связи предназначенная для кадровых изменений часть прибыли корпорации составила 800 млн долларов. Общая прибыль достигла 1,2 млрд долларов.
Blomberg отмечает, что в прошлом месяце сокращения повлияли на студию, создающую видеоигры Microsoft Halo, и на других работников группы смешанной реальности, в том числе часть команды, работающей над разработкой очков для армии США.
- 18 января корпорация Microsoft сообщила , что планирует уволить 10 тыс. своих работников.
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