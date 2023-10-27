X утверждает, что пользователи производят на платформе в среднем 32 мин в день

Об этом идет речь в блоге по итогам года.

"Наши чрезвычайно лояльные пользователи живут большую часть своей жизни на X – с более чем 7,8 млрд активных минут на X в день благодаря росту наших продуктов Video и Communities. Сегодня средний пользователь тратит на X более 32 минут своего дня", - говорится в отчете.

Также в соцсети отметили, что пользователи Premium проводят на X втрое больше, чем не платящие пользователи.

Сервис фиксирует в среднем около 1,5 млн. регистраций в день.

Всего в отчете перечислены 23 достижения, которыми гордится компания.

Что происходит с Twitter после покупки компании Илоном Маском

27 октября 2022 года Маск намекнул , что приобрел компанию Twitter, которая владеет одноименной соцсетью. Он поделился видео, на котором заходит в штаб-квартиру компании. Кроме того, миллиардер изменил подпись на своей странице в соцсети "Chief Twit".

Илон Маск запустил в Twitter премиальную подписку за $8 долларов, которая необходима для получения синей галочки и верификации аккаунта. Кроме того, Маск заявил, что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован.

22 ноября 2022 года миллиардер презентовал новую концепцию развития компании , в которой отметил приоритетность шифрования частных сообщений. Разработчики будут работать и над созданием голосовых и видеозвонков между учетными записями.

Илон Маск также объявил, что начнет восстанавливать заблокированные аккаунты в сети. В частности, он разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа и снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем.

5 октября 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Илона Маска , чтобы заставить его дать показания в рамках расследования по завладению им социальной сетью Twitter за 44 млрд долларов.