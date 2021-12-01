WTA отказалась проводить турниры в Китае из-за пропавшей теннисистки, критиковавшей влиятельного политика
Очедник WTA Стив Саймон официально сообщил, что ассоциация приняла решение приостановить проведение всех турниров в Китае из-за исчезновения Пэн Шуай
Об этом сообщает официальный сайт WTA .
"При полной поддержке Совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров WTA в Китае, включая Гонконг. Я не понимаю, как я могу просить наших спортсменов соревноваться там, когда Пэн Шуай не позволяют свободно общаться и, похоже, на нее оказывают давление, чтобы она опровергла обвинения в сексуальном насилии. Учитывая текущее положение дел, я также очень озабочен рисками, с которыми могут столкнуться все наши игроки и сотрудники, если мы проведем мероприятия в Китае в 2022 году", – сообщил руководитель WTA Стив Саймон.
35-летняя Пэн Шуай – китайская профессиональная теннисистка. Она занимала первое место в парном рейтинге WTA. Неоднократно выигрывала на турнирах WTA.
В 2013 году Шуай одержала победу в парном разряде на Уимблдоне, а в 2014 году – на Открытом чемпионате Франции.
Две недели назад Пэн Шуай раскритиковала бывшего вице-премьера КНР Чжана Гаоли за сексуальное насилие. Теннисистка рассказала, что ее принудили к связи с влиятельным политиком.
После этого пост Пэн Шуай удалили с сайта Weibo, а теннисистка исчезла и перестала появляться на публике.
- Все подробности истории об исчезнувшей теннисистке Пэн Шуай.
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