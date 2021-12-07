WTA назвала имя лучшей теннисистки 2021 года
Австралийка Эшли Барти признана лучшей теннисисткой 2021 года
Об этом сообщает WTA.
По версии Женской теннисной ассоциации, австралийка Эшли Барти показала лучшую игру среди всех теннисисток в 2021 году.
25-летняя Барти уже во второй раз одерживает победу в номинации, впервые это произошло в 2019 году. В этом году австралийка торжествовала на Уимблдоне, а также победила на четырех турнирах WTA.
Эшли Барти возглавляет рейтинг WTA и уже второй раз закончила год как первая ракетка мира.
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