WTA назвала имя лучшей теннисистки 2021 года

Об этом сообщает WTA.



По версии Женской теннисной ассоциации, австралийка Эшли Барти показала лучшую игру среди всех теннисисток в 2021 году.



25-летняя Барти уже во второй раз одерживает победу в номинации, впервые это произошло в 2019 году. В этом году австралийка торжествовала на Уимблдоне, а также победила на четырех турнирах WTA.



Эшли Барти возглавляет рейтинг WTA и уже второй раз закончила год как первая ракетка мира.



Doubling ????@BKrejcikova & @K_Siniakova become the WTA Doubles Team of the Year for the second time ????‍♀️



Winning the WTA Finals, Olympic gold, and another major, both have also held the World No.1 Doubles ranking this season! pic.twitter.com/f4FXdn43E9 — wta (@WTA) December 7, 2021

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