WSJ назвал имя человека из окружения Путина, убедившего его напасть на Украину
Миллиардер Юрий Ковальчук был одним из идеологов вторжения в Украину и убеждал российского диктатора Владимира Путина в слабости Запада
Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.
По данным источников WSJ в российской разведке и окружении Ковальчука, 71-летний миллиардер убеждал Путина, что война может показать Западу силу России. Он часто встречался с президентом РФ перед началом полномасштабного вторжения и неоднократно разговаривал с ним по телефону и видеосвязи.
Когда в марте 2020 года началась пандемия коронавируса, Ковальчук готов был сидеть на карантине, чтобы встречаться с Путиным. По словам двух собеседников газеты, Путин и Ковальчук иногда часами обсуждали конфликт с Западом и историю России.
Ковальчук убеждал, что Запад якобы слаб и пора продемонстрировать военную мощь России, вторгнувшись в Украину.
Издание подчеркивает, что Ковальчук является одним из крупнейших российских медиамагнатов и владеет телеканалами, газетами, соцсетями, поддерживающими политику Кремля.
Телеканалы Ковальчука, в том числе "Первый", показывали спокойную картину призыва мобилизованных в РФ, а также рассказывали об украинской "грязной бомбе" и предсказывали развал США. В интернете общественное мнение в РФ Ковальчук формирует с помощью соцсети "ВКонтакте".
В WSJ пришли к выводу, что Ковальчука больше мотивирует шовинистическая идеология, а не атрибуты богатства, о чем утверждают знающие его люди. Он оказывает большое влияние на политику и сотрудников Кремля, а также помогает владеть акциями семье и друзьям Путина.
- 8 октября Washington Post сообщил, что один из представителей ближайшего оцепления Владимира Путина прямо указал ему на ошибки и неудачи в войне в Украине.
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