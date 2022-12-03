Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

По данным источников WSJ в российской разведке и окружении Ковальчука, 71-летний миллиардер убеждал Путина, что война может показать Западу силу России. Он часто встречался с президентом РФ перед началом полномасштабного вторжения и неоднократно разговаривал с ним по телефону и видеосвязи.

Когда в марте 2020 года началась пандемия коронавируса, Ковальчук готов был сидеть на карантине, чтобы встречаться с Путиным. По словам двух собеседников газеты, Путин и Ковальчук иногда часами обсуждали конфликт с Западом и историю России.

Ковальчук убеждал, что Запад якобы слаб и пора продемонстрировать военную мощь России, вторгнувшись в Украину.

Издание подчеркивает, что Ковальчук является одним из крупнейших российских медиамагнатов и владеет телеканалами, газетами, соцсетями, поддерживающими политику Кремля.

Телеканалы Ковальчука, в том числе "Первый", показывали спокойную картину призыва мобилизованных в РФ, а также рассказывали об украинской "грязной бомбе" и предсказывали развал США. В интернете общественное мнение в РФ Ковальчук формирует с помощью соцсети "ВКонтакте".

В WSJ пришли к выводу, что Ковальчука больше мотивирует шовинистическая идеология, а не атрибуты богатства, о чем утверждают знающие его люди. Он оказывает большое влияние на политику и сотрудников Кремля, а также помогает владеть акциями семье и друзьям Путина.

8 октября Washington Post сообщил, что один из представителей ближайшего оцепления Владимира Путина прямо указал ему на ошибки и неудачи в войне в Украине.

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