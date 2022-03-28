WSJ и Bellingcat сообщили о возможном отравлении трех участников переговоров между Россией и Украиной. Среди них Роман Абрамович и Рустем Умеров

Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, информирует Еспресо.TV

"После встречи в украинской столице у Романа Абрамовича, курсировавшего между Москвой, Львовом и другими переговорными площадками, а также по меньшей мере у двух членов украинской команды появились симптомы, которые включали покраснение глаз, постоянное и болезненное слезение глаз и шелушение кожи на лицах и руках", - говорится в сообщении.

Потерпевшие обвинили в отравлении сторонников жесткой линии в Москве, которые, по их словам, хотели саботировать переговоры о прекращении войны. Человек, близкий к Абрамовичу, сказал, что непонятно, кто был инициатором покушения.

Отмечается, что Роман Абрамович и украинские переговорщики, среди которых есть и крымскотатарский депутат Рустем Умеров, пошли на поравку и их жизни ничего не угрожает. По их словам, встречавшийся с Абрамовичем президент Украины Владимир Зеленский не пострадал. Спикер Зеленского заявил, что не располагает информацией о каких-либо подозрениях на отравление.

"Западные эксперты, рассмотревшие инцидент, сказали, что трудно определить, были ли симптомы вызваны химическим или биологическим агентом или какой-либо атакой электромагнитного излучения", - отмечает издание.

Расследователи из Bellingcat подтвердили факт отравления и представили свою версию развития событий.

"Bellingcat может подтвердить, что трое членов делегации, участвовавших в мирных переговорах между Украиной и Россией в ночь с 3 на 4 марта 2022 года, ощущали симптомы, похожие на отравление химическим оружием. Одним из пострадавших стал российский предприниматель Роман Абрамович", - говорится в сообщении.

По их словам, Абрамович вместе с другим российским предпринимателем участвовал в переговорах с народным депутатом Украины Рустемом Умеровым. Раунд переговоров во второй половине дня 3 марта состоялся на территории Украины и длился около 22 часов. Трое членов переговорной группы после встречи ушли в квартиру в Киеве и почувствовали ночью первые симптомы, включая воспаление глаз и кожи и пронзительную боль в глазах. Симптомы не утихали до утра.

Как отметили расследователи, на следующий день группа переговорщиков выехала из Киева во Львов по дороге в Польшу, а затем в Стамбул, чтобы продлить неформальные переговоры с российской стороной.

На основе дистанционного и выездного осмотров эксперты пришли к выводу, что симптомы, скорее всего, являются следствием отравления неопределенным химическим оружием. Альтернативной гипотезой было использование микроволнового облучения. Симптомы постепенно исчезали в течение следующей недели.

Отмечается, что трое мужчин, которые испытывали симптомы, потребляли только шоколад и воду за час до появления симптомов. Четвертый член команды, также употреблявший их, не испытывал симптомов.

По словам двух экспертов и врача, с которыми консультировались, симптомы больше всего соответствовали вариантам порфирина, фосфорорганических или бициклических веществ. Окончательное определение не было возможно из-за отсутствия специализированного лабораторного оборудования вблизи пострадавших.

"Эксперты сказали, что дозировка и тип используемого токсина, вероятно, были недостаточными, чтобы причинить опасные для жизни повреждения, и, скорее всего, имели целью напугать жертв, а не причинить смертельные последствия. Потерпевшие сказали, что не знают, кто мог быть заинтересованным в нападении", - сообщили в Bellingcat.

Сразу после обнародования информации об отравлении стала известна реакция еще одного участника украинской переговорной группы, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка. Он в комментарии НВ заявил , что все члены переговорной группы работают в обычном режиме.

"Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме. В информационном поле сейчас много информационных спекуляций, разных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому еще раз повторю – члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах", - сообщил Подоляк.



Еще до момента обнародования информации прокомментировал слухи об "отравлении" один из "потерпевших" Рустем Умеров: "Комментируя заранее ссылку сомнительных "СМИ": Со мной все в порядке… Пожалуйста, не доверяйте непроверенным источникам информации. Информационная война у нас так же активно продолжается. Берегите себя. Слава Украине".



Позже представитель Романа Абрамовича подтвердил Би-би-си, что миллиардер несколько недель назад во время мирных переговоров в Киеве ощущал симптомы отравления. В настоящее время Абрамович чувствует себя нормально и продолжает участвовать в переговорах. В то же время представитель Абрамовича отказался подтверждать информацию о других пострадавших или о возможных источниках отравления.

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