WSJ: Германия, Франция и Великобритания планируют укрепить связи НАТО и Украины, чтобы привлечь Киев к мирным переговорам с РФ
Франция, Германия и Великобритания рассматривают возможность более тесных связей между Украиной и НАТО, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Москвой
Об этом пишут в The Wall Street Journal со ссылкой на представителей правительств трех стран, говоривших на условиях анонимности.
Отмечается, что на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак обнародовал план соглашения о предоставлении Украине более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам, чтобы защитить себя после окончания войны.
Так, год спустя после начала полномасштабного вторжения Париж и Берлин также поддерживают эту инициативу, и все три правительства видят в ней способ повысить доверие Украины и дать правительству стимул начать переговоры с Россией.
Другая цель предложенной договоренности – повлиять на Россию, рассказал источник британской газеты. Если Россия увидит, что Запад в будущем готов расширить военную помощь Украине, это убедит Москву, что она не сможет добиться своих военных целей.
Официальные лица осторожно сказали журналистам, что любое решение о том, когда и на каких условиях начнутся мирные переговоры, полностью зависит от Украины.
В частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц сказали президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему нужно начать рассмотреть вопрос о мирных переговорах с Москвой. Как свидетельствует WSJ, это произошло во время встречи трех лидеров в Париже в начале этого месяца: сообщили источники, знакомые с разговором.
- Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что НАТО, Евросоюз и Украина разрабатывают долгосрочные договоренности по безопасности Украины и Европы.
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ожидает , что до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле, союзники смогут закончить разработку проекта гарантий безопасности для Украины. Также он убежден, что Украина присоединится к НАТО в будущем и над ее сближением с Альянсом союзники работают уже сегодня.
- В НАТО к годовщине полномасштабного вторжения России выступили с заявлением о солидарности с украинским народом и усилении поддержки Украины.
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