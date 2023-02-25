Об этом пишут в The Wall Street Journal со ссылкой на представителей правительств трех стран, говоривших на условиях анонимности.

Отмечается, что на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак обнародовал план соглашения о предоставлении Украине более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам, чтобы защитить себя после окончания войны.

Так, год спустя после начала полномасштабного вторжения Париж и Берлин также поддерживают эту инициативу, и все три правительства видят в ней способ повысить доверие Украины и дать правительству стимул начать переговоры с Россией.

Другая цель предложенной договоренности – повлиять на Россию, рассказал источник британской газеты. Если Россия увидит, что Запад в будущем готов расширить военную помощь Украине, это убедит Москву, что она не сможет добиться своих военных целей.

Официальные лица осторожно сказали журналистам, что любое решение о том, когда и на каких условиях начнутся мирные переговоры, полностью зависит от Украины.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц сказали президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему нужно начать рассмотреть вопрос о мирных переговорах с Москвой. Как свидетельствует WSJ, это произошло во время встречи трех лидеров в Париже в начале этого месяца: сообщили источники, знакомые с разговором.