WSJ: 73% опрошенных американцев считают Байдена слишком старым для переизбрания

Об этом свидетельствуют данные опроса Wall Street Journal.

Байден имеет низкую популярность среди избирателей из-за его возраста и работы в должности президента. Только 39% избирателей положительно относятся к нему. В отдельном вопросе только 42% сказали, что они довольны тем, как он выполняет свои обязанности, в то время как 57% не довольны.

"Избиратели в подавляющем большинстве считают, что президент Байден слишком стар, чтобы баллотироваться на переизбрание, и ставят ему низкие оценки за решение экономических и других вопросов, важных для их голосования", – говорится в заявлении.

Трамп и Байден имеют небольшую разницу в возрасте, но 73% избирателей считают действующего президента слишком старым, чтобы претендовать на второй срок, по сравнению с 47% избирателей, сказавшим то же о 77-летнем Трампе.

Сообщается, что даже две трети демократов не хотят, чтобы Байден снова баллотировался.

Учительница начальных классов из Уинстон-Сейлема, штат Северная Каролина 56-летняя Элизабет Бенксон, которая является зарегистрированной демократкой и голосовала за Байдена в 2020 году, сказала, что он многого добился, ссылаясь на расходы на инфраструктуру и другие вопросы, но она хотела бы, чтобы в 2024 году был другой вариант.

"Это на 100% из-за его возраста. Он проделал отличную работу. Сейчас у него все хорошо. Но кто-то в возрасте 80 лет имеет высокий риск того, что что-то пойдет не так физически и психически", - рассказала Бенксон и добавила, что если выбор 2024 был бы между Байденом и Трампом, "я не могу сказать это достаточно сильно, абсолютно Байден".

Фото: Скрин опроса

В то же время, Трамп имеет преимущество над Байденом по некоторым профессиональным качествам. На 11 пунктов больше избирателей признают, что Трамп имеет успешный рекорд как президент – 51% против 40% Байдена. На восемь пунктов больше избирателей считают, что Трамп четко видит будущее. И до 10 пунктов больше избирателей оценивают Трампа как ментально готового к президентству. Лишь 36% сказали так о Байдене, а 46% – о Трампе.

"Избиратели ищут перемен, и ни один из ведущих кандидатов не является тем изменением, которое они ищут", – сказал социолог-демократ Майкл Босиан, проведший опрос с республиканским социологом Тони Фабрицио.

К Байдену относятся благосклоннее, чем к Трампу, по некоторым личным характеристикам. Около 48% избирателей симпатизируют Байдену, а только 31% – Трампу. Около 45% считают Байдена честным, а Трампа – всего 38%.

В возможном повторном противостоянии с экс-президентом Дональдом Трампом на выборах Байден имеет такую же поддержку, как и Трамп - по 46% у каждого.

"Если эта гонка о личности и темпераменте, то у Байдена есть преимущество. Если эта гонка связана с политикой и эффективностью, то Трамп имеет преимущество", - сказал Фабрицио.

Фото: Скрин опроса

Что известно о выборах в США

16 ноября 2022 года экс-президент США Дональд Трамп объявил, что будет соревноваться за пост главы Белого дома в 2024 году

Позже, 25 апреля, Байден объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году.

21 мая бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году приведет к поражению Украины в войне с РФ.

Также бывший спецпредставитель США Уолкер рассказал, как выборы американского президента повлияют на помощь Украине.

Юрий Рашкин, политический и общественный деятель из США, отметил, что у Байдена ощущение, что он лучше всех может спасти США от второго президентского срока Трампа.

21 августа бывший президент США Дональд Трамп заявил, что пропустит будущие республиканские праймериз, ссылаясь на свой значительный отрыв в опросах общественного мнения как доказательство того, что он уже хорошо известен и нравится избирателям.

26 августа издание Politico отметило курс Рамасвами на сближение с Путиным. Однако в шутку предлагало ему расспросить у Пригожина, как президент России умеет выполнять обещания.

28 августа потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что признает оккупированные территории Украины российскими, а также закроет Украине путь в НАТО ради соглашения с РФ против Китая.

Президентские и парламентские выборы в Соединенных Штатах Америки намечены на 5 ноября 2024 года.