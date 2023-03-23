World Athletics продлила запрет на участие в соревнованиях для РФ и Беларуси

Об этом он объявил во время брифинга.

"Атлеты, официальные лица и персонал из России и Беларуси все еще отстранены от соревнований на неопределенный срок из-за агрессии в Украине", - сказал руководитель организации.

При этом World Athletics отменила другой запрет – с 2015 года участие России в организации было запрещено из-за допингового скандала. 8 лет российские спортсмены имели право выступать исключительно под нейтральным флагом, но даже несмотря на отмену этого ограничения, участие россиян и белорусов запрещено из-за войны.