WOG снимает ограничения на заправку топлива
С 1 июля компания WOG снимает все лимиты на заправку горючего
Об этом сообщает официальный сайт компании WOG .
Все лимиты для заправки любого вида топлива действуют для всех участников программы лояльности PRIDE.
"Также для владельцев карты PRIDE становится доступной покупка газа за наличные деньги и банковские карты на тех АЗК, где отпуск горючего происходит исключительно за безналичный расчет", - говорится в сообщении WOG.
- Напомним, 17 мая министерша экономики Юлия Свириденко заявила , что правительство решило приостановить регулирование цен на бензин и дизтопливо.
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