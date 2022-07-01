WOG снимает ограничения на заправку топлива

Об этом сообщает официальный сайт компании WOG .

Все лимиты для заправки любого вида топлива действуют для всех участников программы лояльности PRIDE.

"Также для владельцев карты PRIDE становится доступной покупка газа за наличные деньги и банковские карты на тех АЗК, где отпуск горючего происходит исключительно за безналичный расчет", - говорится в сообщении WOG.

Напомним, 17 мая министерша экономики Юлия Свириденко заявила , что правительство решило приостановить регулирование цен на бензин и дизтопливо.

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