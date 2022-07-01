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WOG снимает ограничения на заправку топлива

1 июля, 2022 пятница
00:37
Экономика WOG

С 1 июля компания WOG снимает все лимиты на заправку горючего

Об этом сообщает официальный сайт компании WOG .

Все лимиты для заправки любого вида топлива действуют для всех участников программы лояльности PRIDE.

"Также для владельцев карты PRIDE становится доступной покупка газа за наличные деньги и банковские карты на тех АЗК, где отпуск горючего происходит исключительно за безналичный расчет", - говорится в сообщении WOG.

  • Напомним, 17 мая министерша экономики Юлия Свириденко заявила , что правительство решило приостановить регулирование цен на бензин и дизтопливо.

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Общество
цены на бензин
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