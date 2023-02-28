WizzAir из-за "рисков в воздушном пространстве" прекращает рейсы из столицы Молдовы
Авиакомпания WizzAir с 14 марта приостановит полеты из и в аэропорт Кишинева, ввиду рисков, вызванных попаданием российских ракет в воздушное пространство Молдовы и опасности агрессии РФ на Молдову.
Об этом сообщает издание hotnews.ro со ссылкой на опубликованное 27 февраля заявление компания, в котором она отметила, что приняла это решение в связи с опасностью воздушного пространства над Молдовой.
Информацию также подтвердили в Органе гражданской авиации, пообещав позже сообщить подробности.
В своем заявлении лоукостер объявил, что внимательно следит за ситуацией в Молдове, поддерживая контакты с местными и международными органами, обеспечивающими безопасность в регионе. "Безопасность пассажиров и экипажа остается основным приоритетом для Wizz Air, и в результате последних событий в Молдове и высокого, но неизбежного риска в воздушном пространстве страны Wizz Air приняла тяжелое, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев с 14 марта", - говорится. в заявлении Wizz Air.
В WizzAir заверили, что продолжат работать в аэропорту в Яссах, увеличив количество рейсов в Берлин, Барселону, Милан, Бергамо, Болонью, Рим, Ларнаку и Лондон. Рейсы в Прагу, Гамбург и Будапешт не будут выполняться.
На официальном сайте WizzAir информации пока нет. Билеты продолжают продавать. Однако в компании уверяют, что все клиенты, рейсы которых будут отменены, получат уведомления и смогут бесплатно заказать другой билет или получить деньги обратно.
Отметим, что аэропорт Кишинева стал одним из ключевых для украинцев, пытавшихся уйти от войны.
- Напомним, в конце октября стало известно, что с 1 декабря авиакомпания Wizz Air закрывает свою базу в аэропорту Кишинев – такое решение компании связано с войной в Украине и риском нестабильности воздушного пространства Молдовы.
- 16 февраля на территории Молдовы у границы с Украиной в четвертый раз обнаружили обломок российской ракеты.
- 10 февраля Залужный сообщил о двух российских ракетах "Калибр", пролетевших над территорией Молдовы и Румынии во время массированной атаки на Украину. Молдова подтвердила пролет ракеты, Румыния – опровергла.
- Эксминистр обороны Молдовы заявил , что в случае агрессии РФ Румыния и Украина будут сбивать российские ракеты и самолеты, которые будут лететь в Кишинев.
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