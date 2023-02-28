Об этом сообщает издание hotnews.ro со ссылкой на опубликованное 27 февраля заявление компания, в котором она отметила, что приняла это решение в связи с опасностью воздушного пространства над Молдовой.

Информацию также подтвердили в Органе гражданской авиации, пообещав позже сообщить подробности.

В своем заявлении лоукостер объявил, что внимательно следит за ситуацией в Молдове, поддерживая контакты с местными и международными органами, обеспечивающими безопасность в регионе. "Безопасность пассажиров и экипажа остается основным приоритетом для Wizz Air, и в результате последних событий в Молдове и высокого, но неизбежного риска в воздушном пространстве страны Wizz Air приняла тяжелое, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев с 14 марта", - говорится. в заявлении Wizz Air.

В WizzAir заверили, что продолжат работать в аэропорту в Яссах, увеличив количество рейсов в Берлин, Барселону, Милан, Бергамо, Болонью, Рим, Ларнаку и Лондон. Рейсы в Прагу, Гамбург и Будапешт не будут выполняться.

На официальном сайте WizzAir информации пока нет. Билеты продолжают продавать. Однако в компании уверяют, что все клиенты, рейсы которых будут отменены, получат уведомления и смогут бесплатно заказать другой билет или получить деньги обратно.

Отметим, что аэропорт Кишинева стал одним из ключевых для украинцев, пытавшихся уйти от войны.