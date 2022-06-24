WizzAir будет предоставлять бесплатные билеты украинским беженцам до конца июня

Об этом сообщают на платформе VisitUkraine и Lowcostavia.

"Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о продлении срока действия совместной инициативы с неприбыльными организациями Choose Love, The Shapiro Foundation, The SteveMorgan Foundation и USPUK до конца июня 2022 года. Следовательно, еще 4 500 бесплатных билетов доступны для украинских беженцев. рамках визовой схемы британского правительства "Жилье для Украины" до 30 июня ", – говорится в сообщении.

Бесплатные билеты доступны по 61 направлению с вылета из Польши, Болгарии, Венгрии, Словакии, Румынии в Великобританию. Предложение покрывает 1 единицу ручной клади и 1 единицу багажа весом до 32 кг. Забронировать билеты можно по ссылке.

12 мая авиакомпания Wizz Air сообщила , что предоставит 10 тыс. бесплатных билетов в Великобританию для украинских беженцев.

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