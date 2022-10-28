Wizz Air закрывает свою базу в Молдове из-за опасностей, связанных с войной в Украине

Об этом со ссылкой на заявление лоукостера сообщает издание NewsMaker.

Как говорится в сообщении, компания, изучив все риски в регионе и угрозу закрытия воздушного пространства Молдовы, пересмотрела график полетов зимой.

В пресс-службе Кишиневского аэропорта также сообщили, что Wizz Air объявила об изменениях в зимнем расписании.

"Всем пассажирам, купившим билеты на этот период, предлагается посетить официальный веб-сайт компании, чтобы просмотреть варианты рейсов, или связаться с представителями авиакомпании для получения более подробной информации", - отметили в аэропорту.

В Органе гражданской авиации Молдовы уточнили, что Wizz Air по-прежнему будет выполнять рейсы в/из Кишиневского аэропорта. Изменится только операционная база, в результате чего могут отменить рейсы по некоторым направлениям и/или сократить частоту полетов.

Также издание сообщает, что в последние недели самолеты авиакомпании на ночь улетали в Яссы из соображений безопасности.

Отметим, что база авиакомпании находилась в аэропорту Кишинева. Столица также была единственным городом, откуда совершались полеты из Молдовы.

Напомним, 10 октября три ракеты пролетели над воздушным пространством Молдовы. Эти ракеты зафиксировали в районах Рыбницы, Сорок и Флорешт. Как заявили в минобороны, эти ракеты, улетевшие в Украину, представляли угрозу для инфраструктуры Молдовы и, в частности, для гражданских самолетов, пролетающих над воздушным пространством страны. Власти Молдовы намерены приобрести системы ПВО, которые должны помочь закрыть воздушное пространство от вражеских ракет и летательных аппаратов.

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