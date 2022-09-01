Wizz Air вместо отмененных рейсов в Москву полетит в столицу Узбекистана
Три авиакомпании из арабских стран получили разрешение на обслуживание новых рейсов между Узбекистаном и Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами
Об этом сообщает издание "Подробно".
Саудовская компания FlyNas, ранее обслуживавшая направление Эр-Рияд – Ташкент, получила разрешение на рейсы Джидда – Ташкент – Джидда.
Fly Dubai будет обслуживать регулярные рейсы между Дубаем и Наманганом, а Wizz Air Abu Dhabi – между Абу-Даби и Ташкентом.
- Отметим, что ранее Wizz Air анонсировал возобновление с осени рейсов Москва – Абу-Даби, но после сокрушительной критики отменил все бронирования.
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