Wizz Air вместо отмененных рейсов в Москву полетит в столицу Узбекистана

Об этом сообщает издание "Подробно".

Саудовская компания FlyNas, ранее обслуживавшая направление Эр-Рияд – Ташкент, получила разрешение на рейсы Джидда – Ташкент – Джидда.

Fly Dubai будет обслуживать регулярные рейсы между Дубаем и Наманганом, а Wizz Air Abu Dhabi – между Абу-Даби и Ташкентом.

Отметим, что ранее Wizz Air анонсировал возобновление с осени рейсов Москва – Абу-Даби, но после сокрушительной критики отменил все бронирования.

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