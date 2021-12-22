Wizz Air сократила 84 рейса по международным маршрутам: список

Об этом сообщает SchengenvisaInfo.



В издании отмечают, что из списка рейсов навсегда будут удалены рейсы ЕС и международные маршруты. Треть из них – рейсы в Италию, которую Wizz Air обслуживает больше всего с начала пандемии.



Кроме того, Wizz Air прекратит свои рейсы в норвежский город Буде и турецкий курорт Бодрум. Компания сократит рейсы по маршруту Буде из Гданьска (Польша) и Бодрума из Рима. Маршрут Болонье и Неаполя также не будут обслуживаться.



Издание сообщает, что от отмененных сообщений больше всего пострадал аэропорт Вены, поскольку из него отменили 12 маршрутов – Альгеро, Шарлеруа, Кельн, Дортмунд, Эйндховен, Фару, Мадрид, Менорка, Осло, Скавста, Таллин и Варшава.



Австрийский аэропорт и Wizz Air объединились в 2018 году, позже они продемонстрировали значительный рост бюджетных рейсов. Заполняемость рейсов компании в этом аэропорту достигла 12,3 млн мест в 2019 году – вдвое больше, чем два года назад.

Напомним, 8 декабря Wizz Air отменила ряд рейсов из Украины из-за отсутствия спроса.