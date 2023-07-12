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OPINION

Wizz Air, протез и хейт. Почему международные компании должны уважать украинцев с инвалидностями и без

12 июля, 2023 среда
18:11
Мнение

Украинского ветерана на протезе высадили с самолета компании Wizz Air. Неравнодушные пассажиры рейса Тель-Авив-Варшава выложили видео в TikTok. И сразу полетели палки в сторону популярного венгерского лоукоста

Около суток украинские дипломаты и наш МИД искали молодого человека. И, наконец, нашли.

Вот что написал публично спикер МИД Олег Николенко:

Многие выдохнули после этого уточнения и сказали, "ну, если не ветеран, то нечего обращать внимание". Находились даже те, кто упрекал парня за то, что он выдал себя за ветерана - мол, ехал в малиновой кепке и так его можно было легко спутать с десантником. Однако это полная неправда. Так свое видео, что он как ветеран — подписала пользовательница TikTok.

Однако взглянем на неприятный инцидент шире.

В Wizz Air объяснили ситуацию и публично извинились в Twitter.

"Безопасность является нашим приоритетом номер один, поэтому экипаж ответственен за то, чтобы все пассажиры были готовы к перелету или имели сопровождение для помощи. (...) Это было тяжелое, но необходимое решение, принятое с учетом безопасности пассажира", – сказали в компании.

До начала полномасштабного вторжения этот популярный авиаперевозчик находился в каждом более или менее крупном городе с аэропортом. И если авиакомпания так пренебрежительно относится к гражданам с инвалидностями и определенными особенностями, что будет после ее возвращения в Украину, как только завершится война. Следует учитывать, что у нас будет значительный процент людей с ампутациями, протезами. И соответственно нельзя выбрасывать из самолета всех, кто не знал, как обслуживать особого клиента.

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут называет приблизительное количество ветеранов после этой войны - около пяти миллионов человек. В правительстве цифру дают несколько меньшую, но тоже впечатляющую. "Мы понимаем, что количество ветеранов в будущем, после нашей победы будет значительно больше. Сейчас мы ожидаем, что прогнозируемое количество причастных к ветеранской политике - 4 миллиона человек", - говорит министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Огромный процент этих людей будет иметь ампутации, протезы, тяжелые операции, длительную реабилитацию и последствия невидимых на глаз контузий. Это преимущественно молодые люди, которые будут иметь личную и профессиональную жизнь, семью. Поэтому нужно готовиться, что это не будут монахи, которые закроются в дальних пещерах в 30 лет. Эти люди захотят путешествовать и быть активными.

Когда компания Wizz Air говорит о необходимости сопровождения, она откровенно лукавит. Ведь уже есть случаи, когда сопровождение будет проблематичным. Очень показательна история семьи Натальи Степаненко и ее близнецов Яны и Ярослава, попавших под удар российской "Точкой У" по краматорскому вокзалу. Тогда мама и ее 11-летняя дочь получили ампутацию ног. Так кто же их должен сопровождать в полетах? Квалифицированный персонал должен позаботиться об их комфорте в салоне или двумя инвалидами должен заниматься несовершеннолетний сын?

Тень на компанию Wizz Air бросает еще и позиция венгерского правительства. Безусловно, лоукостер – это частный бизнес. Но не так давно премьер-министр выдал Виктор Орбан спич на тему, что Украина это "страна 404". И был он сдобрен такой цитатой: "Украина больше не является суверенным государством. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы их поддерживаем на Западе. Так что если американцы решат, что хотят мира, мир будет" .

Это могло создать определенный фон пренебрежения украинскими гражданами. Особенно тех, кто беззащитен и нуждается в помощи. И стюарды на том борту могли решить: если украинец да еще без ноги — то мелочь.

Наша война подсветила многие наши внутренние недостатки и трещины внешнего мира. Мы не верим в ООН, не верим в Международный комитет Красного Креста, рисуем саркастические мемы на Амнесте Интернешнл. Мы должны выковыривать свои права и свое место в мире. Громко кричать, громко заявлять и не бояться заткнуть пасть тем, кто считает, что украинцы заигрались в свой "пещерный национализм". А должны уже закрыть пасть и сесть за стол переговоров с Путиным.

Украинцы должны научиться защищать свои права. И объяснить любой компании, которая придет на наш рынок после войны, что важен каждый человек. Физически здоровый. На тележке и с протезами. Люди с инвалидностью.

Люди с протезами женятся и рожают детей. Люди с искусственными руками запускают свой бизнес. Они платят налоги, пишут книги и уходят в отпуска своей мечты. Поэтому это может колоть кому-то глаза, но реальность такова, что эти люди важны. И это наша этика нового, где в скором будущем среди нас будет жить 4-5 миллионов ветеранов.

Если простить историю с человеком с инвалидностью, потерявшим ногу в ранней юности в ДТП, уже завтра в спину могут выталкивать ветерана, спасшего от оккупации Киев.

Компания Wizz Air с ее дешевыми билетами действительно многим украинцам открыла мир и показала, как выпить чашку кофе в Вене и перекусить вкусной пиццей в Риме. Однако нужно уважать украинцев, если ты работаешь здесь и хочешь получить деньги. И чтобы каждый клиент забронировал билеты во второй раз.

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