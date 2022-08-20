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Wizz Air приостанавливает возобновление рейсов из России в ОАЭ

20 августа, 2022 суббота
14:22
Экономика Wizz Air

Венгерская бюджетная авиакомпания WizzAir из-за критики приостановила планы по возобновлению рейсов из российской столицы Москвы в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах

Об этом пишет Reuters.

"Перевозчик Wizz Air приостановил планы по возобновлению полетов из столицы россии москвы в Абу-Даби на фоне растущей критики по поводу решения о возобновлении полетов", - говорится в сообщении.

Издание сообщает, что в заявлении о приостановлении полетов компания не упомянула негативную реакцию в социальных сетях, включавшую некоторые призывы к бойкоту авиакомпании, а упомянула лишь об "ограничениях в цепочке поставок отрасли".

В Twitter авиакомпания ответила на критику, заявив, что рейсом будет управлять ее предприятие из Абу-Даби, которое является зарегистрированным перевозчиком в Объединенных Арабских Эмиратах и работает в соответствии с правилами страны Персидского залива.

Журналисты добавляют, что европейские перевозчики прекратили полеты в РФ, а российским авиакомпаниям запрещено влетать в воздушное пространство Европейского Союза в рамках санкций Запада из-за конфликта, который Москва называет "специальной военной операцией". ОАЭ не вводили санкций против России, заявили, что стремятся сохранять нейтральную позицию.

  • 9 августа авиакомпания WizzAir заявила, что с октября возобновит полеты из Абу-Даби в Москву.
  • 11 августа венгерский перевозчик предложил для украинцев 100 тысяч бесплатных билетов на фоне заявления о возобновлении полетов в Россию.

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