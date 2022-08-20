Wizz Air приостанавливает возобновление рейсов из России в ОАЭ
Венгерская бюджетная авиакомпания WizzAir из-за критики приостановила планы по возобновлению рейсов из российской столицы Москвы в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах
Об этом пишет Reuters.
"Перевозчик Wizz Air приостановил планы по возобновлению полетов из столицы россии москвы в Абу-Даби на фоне растущей критики по поводу решения о возобновлении полетов", - говорится в сообщении.
Издание сообщает, что в заявлении о приостановлении полетов компания не упомянула негативную реакцию в социальных сетях, включавшую некоторые призывы к бойкоту авиакомпании, а упомянула лишь об "ограничениях в цепочке поставок отрасли".
В Twitter авиакомпания ответила на критику, заявив, что рейсом будет управлять ее предприятие из Абу-Даби, которое является зарегистрированным перевозчиком в Объединенных Арабских Эмиратах и работает в соответствии с правилами страны Персидского залива.
Журналисты добавляют, что европейские перевозчики прекратили полеты в РФ, а российским авиакомпаниям запрещено влетать в воздушное пространство Европейского Союза в рамках санкций Запада из-за конфликта, который Москва называет "специальной военной операцией". ОАЭ не вводили санкций против России, заявили, что стремятся сохранять нейтральную позицию.
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