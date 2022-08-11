Wizz Air предоставляет 100 тысяч бесплатных путешествий для украинцев. Перед тем компания открыла продажу билетов в Россию

Об этом сообщают на сайте авиакомпании.

Забронировать полеты можно с 15 сентября по 8 декабря 2022 года. Билеты доступны более чем на 800 направлений. Можно забронировать бесплатный рейс в любую страну Европы и Грузию. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Украины и международный сертификат о вакцинации от COVID-19.

При завершении бронирования вам будет предложено ввести данные кредитной или дебетовой карты, даже если общая цена составляет 0 евро. Это требование бронирования, которое нельзя пропустить. Деньги с банковского счета не будут сниматься.

9 августа мы писали, что авиакомпания WizzAir с октября возобновит полеты из Абу-Даби в Москву. Авиакомпания подтвердила этот шаг примерно через пять месяцев после того, как перевозчик приостановил все рейсы в Россию из-за вторжения в Украину в феврале.

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