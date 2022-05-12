Об этом пишет Travel Weekly.

По данным издания, люди, которые из-за войны в Украине прибыли в соседние страны - в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, получат доступ к авиарейсам в рамках совместной инициативы с благотворительными организациями.

Бесплатные билеты доступны на 61 маршрутах и включают один предмет ручной клади и один зарегистрированный багаж на человека. Билеты будут доступны в течение месяца (с 14 мая по 15 июня). Издание сообщает, что первые беженцы должны прибыть в аэропорт Лутон из Кракова и Варшавы в субботу.

"Основная цель этой инициативы - сделать украинским беженцам доступный бесплатный проезд во время кризиса, а также поддержать визовую схему правительства Великобритании "Дом для Украины"", - говорится в заявлении перевозчика.

По состоянию на 5 мая по этой схеме украинцам выдано более 95 тыс. виз, 37 тыс. уже прибыли в Великобританию.

Группа поддержки беженцев Choose Love также создала официальный вебсайт, на котором доноры могут перечислить деньги, чтобы увеличить первоначальное количество бесплатных билетов (10 000), а также оказать поддержку беженцам, когда они прибудут в Великобританию.

Исполнительный директор авиакомпании Джозеф Варади сказал: "Мы надеемся, что эта инициатива поможет многим украинцам добраться до безопасного места в Великобритании".

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель столкнулась с судебными исками из-за задержки виз для вынужденно перемещенных людей из Украины.

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