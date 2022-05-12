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Wizz Air предоставляет 10 тыс. бесплатных билетов в Великобританию для украинских беженцев

12 мая, 2022 четверг
13:40
беженцы из Украины Wizz Air

Авиакомпания Wizz Air предлагает бесплатные билеты, чтобы помочь беженцам из Украины добраться до Британии по программе "Дом для Украины"

Об этом пишет Travel Weekly.

По данным издания, люди, которые из-за войны в Украине прибыли в соседние страны - в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, получат доступ к авиарейсам в рамках совместной инициативы с благотворительными организациями.

Бесплатные билеты доступны на 61 маршрутах и включают один предмет ручной клади и один зарегистрированный багаж на человека. Билеты будут доступны в течение месяца (с 14 мая по 15 июня). Издание сообщает, что первые беженцы должны прибыть в аэропорт Лутон из Кракова и Варшавы в субботу.

"Основная цель этой инициативы - сделать украинским беженцам доступный бесплатный проезд во время кризиса, а также поддержать визовую схему правительства Великобритании "Дом для Украины"", - говорится в заявлении перевозчика.

По состоянию на 5 мая по этой схеме украинцам выдано более 95 тыс. виз, 37 тыс. уже прибыли в Великобританию.

Группа поддержки беженцев Choose Love также создала официальный вебсайт, на котором доноры могут перечислить деньги, чтобы увеличить первоначальное количество бесплатных билетов (10 000), а также оказать поддержку беженцам, когда они прибудут в Великобританию.

Исполнительный директор авиакомпании Джозеф Варади сказал: "Мы надеемся, что эта инициатива поможет многим украинцам добраться до безопасного места в Великобритании".

  • Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель столкнулась с судебными исками из-за задержки виз для вынужденно перемещенных людей из Украины.

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