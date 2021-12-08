Wizz Air отменила ряд рейсов из Украины из-за отсутствия спроса

Об этом представители компании сообщили в комментарии Интерфакс-Украина.



В Wizz Air отметили, что пассажирам, бронировавшим билеты на отмененные маршруты, полностью компенсируют их стоимость или же предложат 120% возмещение, которое зачислят в качестве бонусов на покупку авиабилетов в будущем.



Ранее СМИ сообщали, что Wizz Air отменил часть рейсов из всех городов Украины, откуда выполняет полеты – Киев, Львов, Одесса, Харьков и Запорожье.



В частности, из Киева Wizz Air не будет летать в Салоники (с 10 января по 9 марта), Венецию (с 9 января по 11 марта), Неаполь (с 11 января по 27 марта), Нюрнберг (с 9 января по 11 марта) и Катовице (с 10 января по 10 марта).



Из Львова отменены рейсы в Милан (с 14 января по 5 марта), Неаполь (с 10 января по 5 марта), Рим (с 10 января по 8 марта), Вильнюс (с 10 января по 8 марта), Мемминген (с 10 января) до 26 февраля), Братиславу (с 11 января по 27 марта) и Будапешт (с 17 января по 12 марта).



Из Харькова авиакомпания не будет летать в Рим (с 13 января по 12 марта), Вену (с 10 января по 8 марта), Дортмунд (с 4 января по 24 февраля).



Из Запорожья рейсы не будут выполняться во Вроцлав (с 14 января по 27 марта), Катовице (с 15 января по 6 марта) и Будапешт (с 11 января по 27 марта).



Из Одессы отменены перелеты в Абу-Даби (с 10 января по 9 февраля) и Будапешт (с 9 января по 26 марта).

Напомним, 13 октября 2021 года венгерский лоукостер Wizz Air объявил о расширении деятельности на рынке Украины - в следующем году планируется запуск 26 новых рейсов из четырех аэропортов.