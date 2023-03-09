Wizz Air открыл льготную программу подготовки пилотес
Венгерская авиакомпания Wizz Air 8 марта анонсировала программу She Can Fly, направленную на подготовку именно женщин-пилотов
Об этом сообщает Index.
Программа рассчитана на женщин старше 18 лет, не имеющих предыдущего опыта пилотирования. Учеба продлится полтора года и будет осуществляться в партнерстве с летной академией Trener в Венгрии.
В начале обучения участники получат теоретические знания и навыки, необходимые для того, чтобы стать пилотесой. Те, кто успешно завершит курс, смогут перейти к повышению квалификации, после чего кандидаты пройдут подготовку в Wizz Air.
По итогам программы She Can Fly женщинам могут предложить работу пилотесами в авиакомпании, отмечает лоукостер.
Для участия в программе нужно будет уплатить первоначальный взнос в размере 800 евро, остальные – более 60 тысяч евро – можно будет выплатить в течение шести лет тем, кто успешно сдал экзамен на получение лицензии.
Как отмечают в венгерском лоукостере, только 5% коммерческих пилотов во всем мире являются женщинами.
- Напомним, авиакомпания WizzAir с 14 марта приостановит полеты из и в аэропорт Кишинева, ввиду рисков, вызванных попаданием российских ракет в воздушное пространство Молдовы и опасностью агрессии РФ на Молдову.
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