Wizz Air остановил полеты из Одессы в столицу ОАЭ из-за низкого спроса на маршрут

Об этом идет речь на сайте avianews.com.



"Wizz Air постоянно следит за эффективностью и спросом на свои маршруты, чтобы предлагать те из них, которые будут лучше отвечать запросам пассажиров", - заявили в компании.



Известно, что последний рейс Одесса-Абу-Даби Wizz Air совершил в январе.



"Сначала предполагалось, что авиакомпания совершит перерыв на зимний сезон и возобновит полеты в летнюю навигацию. Однако в результате направление Одесса-Абу-Даби совсем исчезло из списка маршрутов Wizz Air. Такое обычно происходит, когда авиакомпания решает окончательно закрыть маршрут", - пишут в издании.



По данным системы бронирования Wizz Air, авиакомпания не останавливала развитие сети маршрутов. Недавно у нее появились два новых направления из Абу-Даби в Россию – Москву и Краснодар.



В Wizz Air уточнили, что сообщили пассажирам отмененных рейсов Одесса-Абу-Даби – им предложили выбрать альтернативные рейсы или получить полный возврат средств.



"Еще одна опция предусматривает, что 120% стоимости билета лоукостер зачислит как Wizz-кредит. Его можно использовать для приобретения новых билетов и услуг авиакомпании при условии, что в бронировании есть пассажир, на имя которого зачислен кредит", - отметило avianews .com.

Напомним, что Lufthansa переносит ночные рейсы в Киев. Боятся нападения России.

Кроме того, Ryanair прогнозирует рост цен на авиабилеты этим летом.