Wizz Air остановил полеты из Одессы в столицу ОАЭ из-за низкого спроса на маршрут
Лоукостер Wizz Air отменил полеты на маршруте Одесса-Абу-Даби из-за недостаточного спроса на этот маршрут
Об этом идет речь на сайте avianews.com.
"Wizz Air постоянно следит за эффективностью и спросом на свои маршруты, чтобы предлагать те из них, которые будут лучше отвечать запросам пассажиров", - заявили в компании.
Известно, что последний рейс Одесса-Абу-Даби Wizz Air совершил в январе.
"Сначала предполагалось, что авиакомпания совершит перерыв на зимний сезон и возобновит полеты в летнюю навигацию. Однако в результате направление Одесса-Абу-Даби совсем исчезло из списка маршрутов Wizz Air. Такое обычно происходит, когда авиакомпания решает окончательно закрыть маршрут", - пишут в издании.
По данным системы бронирования Wizz Air, авиакомпания не останавливала развитие сети маршрутов. Недавно у нее появились два новых направления из Абу-Даби в Россию – Москву и Краснодар.
В Wizz Air уточнили, что сообщили пассажирам отмененных рейсов Одесса-Абу-Даби – им предложили выбрать альтернативные рейсы или получить полный возврат средств.
"Еще одна опция предусматривает, что 120% стоимости билета лоукостер зачислит как Wizz-кредит. Его можно использовать для приобретения новых билетов и услуг авиакомпании при условии, что в бронировании есть пассажир, на имя которого зачислен кредит", - отметило avianews .com.
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