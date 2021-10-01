Wizz Air начнет летать из Киева в Стокгольм
Европейский лоукостер Wizz Air запускает авиарейсы из Киева в Стокгольм (Швеция)
Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает РБК-Украина.
Венгерская авиакомпания Wizz Air с 16 декабря этого года начнет летать из Киева в Стокгольм.
Рейсы будут осуществляться в аэропорт Стокгольм-Скавста. Цены на билеты стартуют от 809 грн или €25,99 и уже доступны для бронирования на сайте компании.
"Мы рады сообщить о новом маршруте Wizz Air, который соединит Киев со Стокгольмом-Скавста, с декабря этого года. Мы считаем, что это прямое сообщение укрепит культурные и экономические связи между Украиной и Швецией и создаст возможности для ярких путешествий по низким ценам", - отметила менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк.
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