Wizz Air начнет летать из Киева в Стокгольм

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает РБК-Украина.

Венгерская авиакомпания Wizz Air с 16 декабря этого года начнет летать из Киева в Стокгольм.

Рейсы будут осуществляться в аэропорт Стокгольм-Скавста. Цены на билеты стартуют от 809 грн или €25,99 и уже доступны для бронирования на сайте компании.

"Мы рады сообщить о новом маршруте Wizz Air, который соединит Киев со Стокгольмом-Скавста, с декабря этого года. Мы считаем, что это прямое сообщение укрепит культурные и экономические связи между Украиной и Швецией и создаст возможности для ярких путешествий по низким ценам", - отметила менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк.

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