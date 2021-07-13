Wizz Air изменит цены на авиабилеты в ближайшее время

Об этом заявил глава Wizz Air Йожеф Варади, сообщает Forbes.ua .



"Более половины нашей выручки - это стоимость не билетов, а багажа, еды в самолете, приоритетной посадки, дополнительного места для ног, и мы также предлагаем услуги третьих лиц вроде страховки и аренды авто. Этот тренд останется и в будущем. Цена на билеты даже упадет в ближайшее время, потому что сейчас больше предложения, чем спроса", - сказал Варади.

По данным Wizz Air за 2021 финансовый год, который завершился 31 марта 2021 года, в среднем каждый пассажир лоукостера тратил 72,5 евро. Из них на билет приходилось 32 евро, на дополнительные услуги 40,5 евро. Годом ранее это соотношение было 37,7 евро к 31,3 евро в пользу цены билета.



"Сейчас мы выполняем рейсы из пяти аэропортов Украины в 17 стран", - отметил Варади.



Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе. Флот компании состоит из 137 самолетов.