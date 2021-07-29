Wizz Air Hungary начала выполнять полеты в Симферопольском районе над Черным морем под ответственностью Украины

Об этом в Facebook сообщил глава Украэроруха Андрей Ярмак.



"Со вчерашнего дня авиакомпания Wizz Air Hungary, в дополнение к своей дочерней компании Wizz Air Abu Dhabi, начала выполнять полеты в Симферопольском районе пилотной информации на открытыми водами Черного моря под ответственностью Украины", - написал он.



По его словам, среди преимуществ использования воздушного пространства под ответственностью Украины является безопасность полетов и качественные аэронавигационные услуги, которые подтверждены европейским и американским регуляторами по безопасности авиации, а также кратчайшие маршруты и экономия времени и горючего.

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