WINDROSE стал партнером медицинской лаборатории "Ескулаб"

09 декабря медицинская лаборатория "Ескулаб" и авиакомпания WINDROSE, заботясь о клиентах и безопасность их здоровья во время путешествия в условиях карантина, начали сотрудничество! Отныне, все клиенты авиакомпании, при наличии билета, могут сдать исследование на выявление коронавирусной инфекции по специальной цене:



Тест на антиген с переводом – 250 грн;



ПЦР-тест с переводом – 650 грн (результат до 24 часов, в киевских отделениях и аеропорту "Львов" – до 12 часов).



Сдать анализы пассажиры рейсов "WINDROSE" могут в любом отделении "Ескулаб" в Украине, так же, как и забрать результаты. Кроме того, мобильные пункты "Ескулаб" круглосуточно работают в аэропортах "Борисполь" и "Львов", поэтому, забрать оригинал результатов можно непосредственно перед вылетом.



"WINDROSE" - одна з наибольших украинских авиакомпаний, которая работает с з 2003 года и базируется в киевском аэропорту "Борисполь". Выполняет туристические и регулярные авиаперевозки с базового аэропорта "Борисполь", а также почти со всех регионов Украины. Кроме внутренних перелётов WINDROSE совершает авиаперевозки в таких направлениях, как Египет, Турция, Черногория, Хорватия, Болгария и Сербия.



Медицинская лаборатория "Ескулаб" - это высокоточная лабораторная диагностика. Отличный сервис, технические инновации и мировые лабораторные стандарты позволили львовской компании достичь уровня наилучших международных лабораторий. "Ескулаб" предлагает высококачественные услуги лабораторного обследования и прививает украинцам культуру заботы о собственном здоровье с 14 октября 2009 года.

