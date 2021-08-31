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Windows 11 выйдет 5 октября

31 августа, 2021 вторник
17:47
Наука Windows 11

Компания Microsoft объявила, что операционная система Windows 11 выйдет 5 октября 2021 года

Об этом сообщает НВ .

Windows 11 будет доступна через обновление с Windows 10.

Операционная система получит новый дизайн и звуки, а меню Пуск будет предоставлять доступ к облачному среды, а также отображать последние файлы независимо от устройства, где их просматривал пользователь.

В Windows 11 появится обновленный Microsoft Store в новом дизайне.

"Также продолжается внедрение Android-приложений в Windows 11 и Microsoft Store в рамках сотрудничества с Amazon и Intel. В ближайшие месяцы для участников программы Windows Insiders будет запущено тестирование", - рассказали в Microsoft.

Также отмечается, что Windows 11 оптимизирована для скорости, производительности и улучшенных возможностей цифрового пера, сенсорного и голосового управления.

Процесс бесплатного обновления до Windows 11 начнется 5 октября. Сначала обновление станет доступно для новых устройств, которые отвечают всем необходимым требованиям.

Пользователи ПК, которые не захотят переходить на новую операционную систему, могут продолжать пользоваться Windows 10. Поддержка этой системы будет продолжаться до 14 октября 2025 года.
 

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Microsoft
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