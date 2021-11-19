#WhereIsPengShuai: Свитолина с мужем поддержали флешмоб с поисками китайской теннисистки, пропавшей после того, как обвинила политика в насилии
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис поддержали флешмоб в соцсетях, посвященный китайской теннисистке Пэн Шуай
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис опубликовали в Twitter сообщения с хештегом #WhereIsPengShuai (прим. - #ГдеПенШуай) и фотографией китайской теннисистки.
35-летняя Пэн Шуай – китайская профессиональная теннисистка. Она занимала первое место в парном рейтинге WTA. Неоднократно выигрывала турниры WTA.
В 2013 году Шуай одержала победу в парном разряде на Уимблдоне, а в 2014 году – на Открытом чемпионате Франции.
Две недели назад Пэн Шуай раскритиковала бывшего вице-премьера КНР Чжана Гаоли за сексуальное насилие. Теннисистка рассказала, что ее принудили к связи с влиятельным политиком.
После этого пост Пэн Шуай удалили с сайта Weibo, а теннисистка пропала и перестала появляться на публике.
- Все подробности истории о пропавшей теннисистке Пэн Шуай.
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