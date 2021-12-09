WhatsApp запустил пилотный проект по криптовалютным переводам

Об этом сообщает The Verge.



Издание пишет, что воспользоваться переводами уже может быть ограниченный круг жителей США.



Отправка платежа похожа на отправку любого другого вложения в WhatsApp во время переписки – необходимо нажать на "скрепку" на устройствах Android или на "плюс" на iOS и выбрать "платеж" в появившемся меню.



Об интеграции Novi с WhatsApp написал в Twitter топ-менеджер Novi Стефан Касриэль.



В Novi заявили, что комиссию за переводы не будут брать, а также устанавливать лимиты на частоту криптовалютных переводов, а платежи при этом будут перечисляться мгновенно.