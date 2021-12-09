WhatsApp запустил пилотный проект по криптовалютным переводам
В мессенджере WhatsApp появится возможность отправлять криптовалюту через кошелек Novi от компании Meta
Об этом сообщает The Verge.
Издание пишет, что воспользоваться переводами уже может быть ограниченный круг жителей США.
Отправка платежа похожа на отправку любого другого вложения в WhatsApp во время переписки – необходимо нажать на "скрепку" на устройствах Android или на "плюс" на iOS и выбрать "платеж" в появившемся меню.
Об интеграции Novi с WhatsApp написал в Twitter топ-менеджер Novi Стефан Касриэль.
- Напомним, 19 июля 2021 года WhatsApp запустил функцию групповых видеозвонков.
- 6 декабря 2021 года у WhatsApp появилась функция сообщений, которые могут исчезать по умолчанию через сутки, 7 дней и 90 дней.
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