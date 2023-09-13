WhatsApp запустил функцию каналов как в Telegram

Об этом информирует пресс-служба.

"Сегодня мы запускаем каналы WhatsApp более чем в 150 странах, чтобы предоставлять приватный способ получать важные для вас новости. Мы приветствуем тысячи организаций, спортивных команд, художников и лидеров мнений, за которыми теперь могут следить пользователи непосредственно в WhatsApp", – говорится в заявлении.

Сообщается, что каналы – это отдельный раздел от бесед и присутствие пользователя не отображается другим подписчикам.

Кроме того, мессенджер представил обновления.

Фото: WhatsApp

Улучшенный каталог: теперь пользователь может просматривать новые, самые активные и популярные каналы, а также искать отслеживающие каналы, которые автоматически отфильтрованы по стране.

Реакции: доступна реакция со смайлами для отклика на сообщение и просмотр общего количества. Реакция не будет отображаться для подписчиков.

Редактирование: вскоре администраторы смогут вносить изменения в свои обновления в течение 30 дней.

Пересылка: когда подписчик пересылает обновления в беседы или группы, она будет содержать ссылку на канал, чтобы люди могли узнать больше.