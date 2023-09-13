WhatsApp запустил функцию каналов как в Telegram
Мессенджер Марка Цукерберга WhatsApp запустил в приложении новую функцию каналов по аналогу Telegram Павла Дурова
Об этом информирует пресс-служба.
"Сегодня мы запускаем каналы WhatsApp более чем в 150 странах, чтобы предоставлять приватный способ получать важные для вас новости. Мы приветствуем тысячи организаций, спортивных команд, художников и лидеров мнений, за которыми теперь могут следить пользователи непосредственно в WhatsApp", – говорится в заявлении.
Сообщается, что каналы – это отдельный раздел от бесед и присутствие пользователя не отображается другим подписчикам.
Кроме того, мессенджер представил обновления.
Фото: WhatsApp
Улучшенный каталог: теперь пользователь может просматривать новые, самые активные и популярные каналы, а также искать отслеживающие каналы, которые автоматически отфильтрованы по стране.
Реакции: доступна реакция со смайлами для отклика на сообщение и просмотр общего количества. Реакция не будет отображаться для подписчиков.
Редактирование: вскоре администраторы смогут вносить изменения в свои обновления в течение 30 дней.
Пересылка: когда подписчик пересылает обновления в беседы или группы, она будет содержать ссылку на канал, чтобы люди могли узнать больше.
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