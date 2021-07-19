WhatsApp запустил функцию групповых видеозвонков
В мессенджере WhatsApp появилась функция групповых звонков
Об этом в Facebook сообщил Марк Цукерберг.
"Запускаю групповые звонки в WhatsApp сегодня. Теперь, если вы добавлены в групповой или если вы его пропустили, вы можете присоединиться в любое время", - отметил он.
В групповом видеовызове есть возможность участвовать до восьми пользователей приложения. Когда к вам поступает оповещение, на экране отображается список участников конференции, где первый контакт - имя человека, добавившего вас к звонку.
Среди особенностей видеовызова можно отметить:
- Качество звонка будет зависеть от пользователя с самой слабой скоростью сети.
- Во время конференции каждый сможет включить или выключить камеру.
- Во время звонка невозможно удалить участника конференции. Чтобы выйти из звонка, пользователю приложения придется самостоятельно положить трубку.
- Функция группового вызова доступна только для пользователей Android с обновлением 4.1 и выше.
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