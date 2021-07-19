WhatsApp запустил функцию групповых видеозвонков

Об этом в Facebook сообщил Марк Цукерберг.

"Запускаю групповые звонки в WhatsApp сегодня. Теперь, если вы добавлены в групповой или если вы его пропустили, вы можете присоединиться в любое время", - отметил он.

В групповом видеовызове есть возможность участвовать до восьми пользователей приложения. Когда к вам поступает оповещение, на экране отображается список участников конференции, где первый контакт - имя человека, добавившего вас к звонку.

Среди особенностей видеовызова можно отметить:

Качество звонка будет зависеть от пользователя с самой слабой скоростью сети.

Во время конференции каждый сможет включить или выключить камеру.

Во время звонка невозможно удалить участника конференции. Чтобы выйти из звонка, пользователю приложения придется самостоятельно положить трубку.

Функция группового вызова доступна только для пользователей Android с обновлением 4.1 и выше.

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