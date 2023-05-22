Whatsapp позволил редактировать сообщения в течение 15 минут после отправки

Об этом говорится в официальном блоге мессенджера.

Для этого нажмите и удерживайте сообщение, после чего появится меню. В нем нужно выбрать "изменить". Рядом с отредактированными сообщениями будет отображаться надпись "изменено", так что получатели будут знать об исправлении без отображения истории изменений.

"Мы с радостью предоставляем вам больше контроля над вашими беседами, от исправления простых ошибок написания до добавления контекста в сообщение", - говорится в сообщении.