Whatsapp позволил редактировать сообщения в течение 15 минут после отправки
В мессенджере Whatsapp теперь можно редактировать сообщения в течение 15 минут после отправки, функция станет доступна всем пользователям уже в ближайшие недели
Об этом говорится в официальном блоге мессенджера.
Для этого нажмите и удерживайте сообщение, после чего появится меню. В нем нужно выбрать "изменить". Рядом с отредактированными сообщениями будет отображаться надпись "изменено", так что получатели будут знать об исправлении без отображения истории изменений.
"Мы с радостью предоставляем вам больше контроля над вашими беседами, от исправления простых ошибок написания до добавления контекста в сообщение", - говорится в сообщении.
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