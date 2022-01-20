WhatsApp испытывает функцию паузы для голосовых сообщений
Мессенджер WhatsApp начал Beta-тестирование новой функции, позволяющей поставить на паузу запись голосовых сообщений
Об этом пишет Gadgets 360.
Новая функция позволяет людям, записывающим голосовое сообщение, останавливать и восстанавливать его при прослушивании записи.
Затем люди могут отменить или продолжить запись сообщения.
Издание отмечает, что эта функция заменила кнопку остановки голосового сообщения, которая требовала слушать всю запись.
Паузу для голосовых сообщений сейчас испытывают в WhatsApp на компьютерах с операционной системой iOS.
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