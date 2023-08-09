WhatsApp добавил функцию демонстрации экрана во время видеовызова
Мессенджер WhatsApp представил новую функцию – общий доступ к экрану для улучшения качества видеозвонков на своей платформе
Об этом сообщил генеральный директор Meta Марк Цукерберг.
"Добавляем возможность распространять свой экран во время видеозвонка в WhatsApp", - написал он.
Как сообщило издание TechCrunch, новая функция позволяет делиться своими документами, фотографиями и даже корзиной для покупок с контактами, доступными во время видеовызовов.
Общий доступ к экрану в WhatsApp можно получить, коснувшись или щелкнув значок "Поделиться". Пользователи могут выбрать между отдельным приложением или всем экраном. Похожая функция работает на типичных платформах для видеоконференций, таких как Google Meet и Zoom. Помимо совместного использования экрана, WhatsApp запустил поддержку видеовызовов в ландшафтном режиме.
В WhatsApp сообщили TechCrunch, что функцию совместного доступа к экрану начали поэтапно внедрять и вскоре она станет доступна всем пользователям Android, iOS и Windows.
- 27 июля в приложение WhatsApp добавили функцию, позволяющую пользователям обмениваться видеосообщениями
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