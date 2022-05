What matters most to me and why? Оружие, санкции, финансы, трибунал и безопасность: Зеленский на встрече со студентами Стэнфорда

Видео с встречи появилось на официальном Telegram-канале президента Украины.

Зеленский ответил на классический вопрос Стэнфордского университета "what matters most to you and why?", который на украинском означает "что для вас самое важное?"

"Чтобы учиться в вашем университете, нужно написать эссе в ответ на него, на этот вопрос. What matters most to me and why? Не знаю, отвечали ли когда-нибудь на этот вопрос действующие президенты воюющего за свою свободу государства. Но вот мой ответ: Оружие, которое позволит преодолеть техническое и количественное преимущество российской армии. Санкции, которые позволят остановить поток денег на российский террор. Финанс которые позволят Украине сохранять социальную нормальность, пока продолжается война. Блокировка и конфискация всех российских активов, имеющихся в иностранных юрисдикциях и которые должны быть направлены на восстановление всего, что разрушила эта российская армия", - сказал президент.

По словам Владимира Зеленского, он также ожидает справедливого трибунала против всех военных преступников, которые убивали, пытали, насиловали и депортировали украинцев.

"Обновлена действенная архитектура безопасности, которая не допустит таких новых войн в мире. И обязательно – полное восстановление обычной мирной жизни в нашей стране. Чтобы наши люди, наши студенты и студентки, как и вы сейчас, могли общаться свободно и в полной безопасности с президентами демократических государств. Чтобы украинцы и украинки могли не думать, как вы сейчас, где бомбоубежище. И чтобы им было не нужно знать, как вообще звучит сигнал воздушной тревоги", - говорится в обращении президента Украины.

