Wellboy стал послом проекта "Сохраните украинскую культуру"

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики

Певец, композитор и автор песен Антон Вельбой стал послом проекта "Сохраните украинскую культуру".

"Несколько дней назад Wellboy вернулся с гастролей по Канаде, на которых активно приобщал людей к сбору средств на восстановление разрушенных Российской Федерацией украинских памятников и объектов культуры", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что это уже четвертый лидер общественного мнения, приобщившийся к инициативе.

Поддержать сбор.

Справочно. Антон Вельбой, сценический псевдоним Wellboy – украинский певец, композитор, автор песен, участник шоу "X-Фактор".

2021 начал сотрудничество с музыкальным продюсером Юрием Бардашем, результатом которой стала премьера 25 июня 2021 видеоклипа "Гуси". Через две недели после премьеры песня вошла в топ-20 песен украинского Apple Music, заняла 8 место в общеукраинском радиочарте, а видеоклип собрал более 18 млн просмотров на YouTube. Хит стал первым украинским треком, который за всю историю существования Apple Music в Украине попал в ТОП 100 ГОДА Apple Music Ukraine.

8 июля 2021 Wellboy выступил на главной сцене фестиваля Atlas Weekend 2021. А 6 августа на Мариупольском фестивале MRPL CITY FEST.

Также в 2021 году стал единственным украинским треком ТОП 10 YouTube Ukraine и вместе с песней "Вишни" попал в ТОП 50 Spotify Ukraine. Кроме того, стриминговый сервис Spotify назвал Антона Wellboy главным хитмейкером года и выбрал участником программы "Wrapped 2021 by Spotify" в Украине.

Один из финалистов Нацотбора Украины на Евровидение 2022 года с песней "Nozzy Bossy". В июне 2022 года Wellboy объявил о прекращении сотрудничества с Бардашем. 13 июля на ютуб-канале артиста состоялась премьера песни под названием "Врагов на ноже". В октябре 2022 года Wellboy выпустил клип "Стиль".

22 августа 2022 в Украине запустили проект "Сохраните украинскую культуру", который поможет собрать средства на восстановление разрушенного армией РФ наследия.

19 января министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил , что общество хочет видеть не только восстановление Украины, но и Украину, которая создает новое о культуре.

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