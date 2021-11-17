WBC заставила непобедимого мексиканца встретиться с украинцем, который дал бой Головкину

Об этом сообщает Fightnews .

Деревянченко и Мунгия определят обязательного претендента на пояс чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета), которым владеет Джермалл Чарло из США.

36-летний Деревянченко не выходил на ринг с июня 2020 года, когда уступил в чемпионском бою Чарло по очкам.

До этого украинец проиграл в боях за титул казахстанце Геннадию Головкину, которому уступил противоречивое судейское решение, и американцу Дэниелу Джейкобсу.

25-летний Мунгия выиграл все 38 поединков на профессиональном ринге. У Деревянченко 13 побед и три поражения.