WBC заставила непобедимого мексиканца встретиться с украинцем, который дал бой Головкину
WBC назначила бой между украинцем Сергеем Деревянченко и мексиканцем Хайме Мунгией за звание обязательного претендента на титул WBC в среднем весе
Об этом сообщает Fightnews .
Деревянченко и Мунгия определят обязательного претендента на пояс чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета), которым владеет Джермалл Чарло из США.
36-летний Деревянченко не выходил на ринг с июня 2020 года, когда уступил в чемпионском бою Чарло по очкам.
До этого украинец проиграл в боях за титул казахстанце Геннадию Головкину, которому уступил противоречивое судейское решение, и американцу Дэниелу Джейкобсу.
25-летний Мунгия выиграл все 38 поединков на профессиональном ринге. У Деревянченко 13 побед и три поражения.
- 11 ноября стало известно, что Сергей Деревянченко 5 декабря проведет против доминиканца Карлоса Адамеса первое сражение после полуторагодичного перерыва.
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