WBC удивила выбором лучшего боксера года

Об этом сообщает WBC в Instagram.

Наоя Иноуэ в 2022 году победил филиппинца Нонито Донейра и британца Пола Батлера и стал абсолютным чемпионом мира в более легком весе (до 53,5 кг).

В то же время Тайсон Фьюри провел две защиты титула WBC в сверхтяжелом весе против посредственных соперников из Британии - Диллана Вайта и Дерека Чисоры, победившего нокаутами. Несмотря на это, организация признала Фьюри боксером года в третий раз подряд.

13 декабря Наоя Иноуэ нокаутировал Пола Батлера и стал абсолютным чемпионом мира в более легком весе.

14 января Иноуэ отказался от титулов и перешел в другую категорию.

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