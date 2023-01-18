WBC удивила выбором лучшего боксера года
Всемирный боксерский совет признал лучшими бойцами 2022 года британца Тайсона Фьюри и японца Наою Иноуэ
Об этом сообщает WBC в Instagram.
Наоя Иноуэ в 2022 году победил филиппинца Нонито Донейра и британца Пола Батлера и стал абсолютным чемпионом мира в более легком весе (до 53,5 кг).
В то же время Тайсон Фьюри провел две защиты титула WBC в сверхтяжелом весе против посредственных соперников из Британии - Диллана Вайта и Дерека Чисоры, победившего нокаутами. Несмотря на это, организация признала Фьюри боксером года в третий раз подряд.
- 13 декабря Наоя Иноуэ нокаутировал Пола Батлера и стал абсолютным чемпионом мира в более легком весе.
- 14 января Иноуэ отказался от титулов и перешел в другую категорию.
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