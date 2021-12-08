WBC разрушила планы Усика и Фьюри на бой за звание абсолютного чемпиона мира
Всемирный боксерский совет обязал британца Тайсона Фьюри провести защиту своего титула в поединке против соотечественника Диллиана Вайта
Об этом сообщает WBC в Twitter.
Всемирный боксерский совет приказал Тайсону Фьюри и Диллиану Уайту начать переговоры по чемпионскому бою. Британцы получили 30 дней, чтобы договориться об организации поединка. В противном случае, будут назначены промоутерские торги.
Фьюри является чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC. Уайт владеет "временным" поясом организации.
Тайсон Фьюри неоднократно заявлял о желании встретиться с Александром Усиком в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Украинцу принадлежат три других титула – WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной 2022 года он должен провести реванш против британца Энтони Джошуа.
Фьюри надеялся, что Джошуа согласится отсрочить поединок с украинцем, чтобы встретиться с победителем его боя с Усиком.
- Напомним, 5 декабря промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что бой британского боксера против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира может состояться в марте 2022 года.
- 7 декабря Энтони Джошуа заверил, что не намерен отказываться от второго поединка против Александра Усика.
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