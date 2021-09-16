WBC разрушила чемпионские планы украинского боксера
WBC позволила мексиканцу Хайме Мунгуйи провести промежуточный поединок перед боем за звание официального претендента на чемпионский титул против украинца Сергея Деревянченко
Об этом сообщил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман в twitter.
По его словам, WBC позволила бывшему чемпиону мира в среднем весе (до 72,6 кг) Хайме Мунгуйи встретиться с американцем Габриэлем Росадо.
"WBC поддержала запрос Мунгуйи на подписание контракта на октябрьский бой против Росадо и проведение элиминатора против Деревянченко после этой встречи", - написал Сулейман.
Таким образом, Деревянченко придется подождать встречи с Мунгуйей до 2022 года.
35-летний Сергей Деревянченко не выходил на ринг с июня 2020 года, когда он уступил обладателю пояса WBC Джермаллу Чарли из США по очкам.
До этого украинец проиграл в боях за титул чемпиона мира казахстанцеву Геннадию Головкину и Дэниелу Джейкобсу.
- Ранее Сергей Деревянченко заявлял, что планирует вернуться на ринг летом 2021 года.
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