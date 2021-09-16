WBC разрушила чемпионские планы украинского боксера

Об этом сообщил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман в twitter.

По его словам, WBC позволила бывшему чемпиону мира в среднем весе (до 72,6 кг) Хайме Мунгуйи встретиться с американцем Габриэлем Росадо.

"WBC поддержала запрос Мунгуйи на подписание контракта на октябрьский бой против Росадо и проведение элиминатора против Деревянченко после этой встречи", - написал Сулейман.

Таким образом, Деревянченко придется подождать встречи с Мунгуйей до 2022 года.

35-летний Сергей Деревянченко не выходил на ринг с июня 2020 года, когда он уступил обладателю пояса WBC Джермаллу Чарли из США по очкам.

До этого украинец проиграл в боях за титул чемпиона мира казахстанцеву Геннадию Головкину и Дэниелу Джейкобсу.

Ранее Сергей Деревянченко заявлял, что планирует вернуться на ринг летом 2021 года.

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