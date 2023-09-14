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WBC приняла решение про бой Усика против Фьюри за титул абсолютного чемпиона

14 сентября, 2023 четверг
08:32
Спорт

WBC пообещала не назначать обязательного претендента на титул Тайсона Фьюри, чтобы британец мог договориться о поединке с Александром Усиком

Об этом сообщает Manchester Ewening News .

По словам президента Всемирного боксерского совета Маурисио Сулеймана, организация не будет спешить с назначением обязательного претендента на бой с обладателем титула в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри из Великобритании.

"Мы назначили бой Уайлдера против Руиса, и победитель был бы обязательным претендентом, но этот поединок не состоялся. Поэтому обязательного претендента нет. Фьюри лучший боец супертяжелого веса. Мы хотели бы видеть его против Усика, поэтому не будем вмешиваться в планы провести масштабный поединок за все пояса, поэтому не спешим с поисками обязательного соискателя", - пояснил Сулейман.

Он добавил, что решение по следующей защите пояса WBC будет рассмотрено после поединка Тайсона Фьюри против бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну из Франции.

"Все сосредоточены на 28 октября. Как только этот бой состоится, мы проведем конвенцию WBC 12-17 ноября и примем решение о супертяжелом весе", - рассказал Сулейман.

Что известно о бое Фьюри – Нганну

10-раундовое сражение между французом и британцем по правилам бокса состоится 28 октября в Саудовской Аравии. На кону не будет ни одного титула.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC. Фрэнсис Нганну – бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в супертяжелом весе. Теперь француз камерунского происхождения перешел в PFL (Лигу профессиональных бойцов).

Бокс
Тайсон Фьюри
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