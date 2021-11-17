WBC отказалась санкционировать чемпионский бой Фьюри
Всемирный боксерский совет отказался назначать бой британца Тайсона Фьюри против соотечественника Диллиана Вайта
Об этом сообщает talkSPORT .
WBC на своем конгрессе отказалась утверждать Диллиана Уайта в статусе обязательного претендента на титул, которым владеет Тайсон Фьюри, из-за судебного иска британца к организации.
Ранее Уайт через суд требовал назначить его бой с Фьюри. Пока дело рассматривается в арбитраже и без его решения WBC не может назначить поединок.
Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета). Ожидалось, что в начале 2022 года он проведет обязательную защиту титула в поединке против Диллиана Уайта.
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Напомним, 23 октября промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что британец проведет следующий поединок весной 2022 против Диллана Вайта.
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