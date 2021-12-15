WBC назвала лучшего боксера, бой и нокаут 2021 года

Об этом сообщает официальный сайт WBC.

Всемирный боксерский совет назвал обладателей ежегодных наград организации.

Лучшим боксером года стал абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес.

Боем года признан поединок, в котором чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе британец Тайсоном Фьюри нокаутировал американца Деонтея Уайлдера.

Нокаут года был зафиксирован в бою за титул WBC во втором полулегком весе (до 59 кг) между мексиканцами Мигелем Берчельтом и Оскаром Вальдесом.

В номинации "Возвращение года" победил чемпион WBC в самом легком весе (до 50,8 кг) Нонито Донейр из Филиппин, вернувший себе пояс в 39-летнем возрасте.

Событием года признано сражение за звание абсолютного чемпиона мира между Саулем Альваресом и американцем Калебом Плантом.

Тренером года стал мексиканец Эдди Рейносо, работающий с Саулем Альваресом и Оскаром Вальдесом.

Открытием года признан новый абсолютный чемпион в легком весе (до 61,2 кг) австралийца Джордж Камбосос.

Напомним, 7 ноября Сауль "Канело" Альварес нокаутировал Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

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