WBC лишил Ломаченко возможности драться за титул
Всемирный боксерский совет назначил поединок между американцами Райаном Гарсией и Джозефом Диасом за звание официального претендента на титул чемпиона мира
Об этом сообщает BoxingScene .
WBC санкционировал бой между Райаном Гарсией и Джозефом Диасом за титул обязательного претендента на звание "регулярного" чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), которым владеет американец Девин Хейни.
Диас является "временным" чемпионом мира по версии WBC, а Гарсия занимает в рейтинге организации второе место. При этом, именно их бой получил статус "елеминатора", хотя бывший лидер легкого дивизиона Василий Ломаченко уходит в классификации WBC первым и 11 декабря встретится с четвертым номером рейтинга - Ричардом комм из Ганы.
Престижным - "франчайзинговым" поясом WBC - обладает Теофимо Лопес из США, который является абсолютным чемпионом мира.
Американец в октябре 2020 победил украинском в бою за звание абсолютного чемпиона мира и отобрал у него титулы WBC, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Лопес также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 18 сентября стало известно, что Василий Ломаченко проведет следующий бой 11 декабря против ганца Ричарда Комми.
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