WBC лишил Ломаченко возможности драться за титул

Об этом сообщает BoxingScene .

WBC санкционировал бой между Райаном Гарсией и Джозефом Диасом за титул обязательного претендента на звание "регулярного" чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), которым владеет американец Девин Хейни.

Диас является "временным" чемпионом мира по версии WBC, а Гарсия занимает в рейтинге организации второе место. При этом, именно их бой получил статус "елеминатора", хотя бывший лидер легкого дивизиона Василий Ломаченко уходит в классификации WBC первым и 11 декабря встретится с четвертым номером рейтинга - Ричардом комм из Ганы.

Престижным - "франчайзинговым" поясом WBC - обладает Теофимо Лопес из США, который является абсолютным чемпионом мира.

Американец в октябре 2020 победил украинском в бою за звание абсолютного чемпиона мира и отобрал у него титулы WBC, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Лопес также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации).