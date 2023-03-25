WBA вынес окончательный вердикт по бою Усика и Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри сообщили WBA о том, что прекратили переговоры об организации боя за звание абсолютного чемпиона мира
Об этом сообщил президент Всемирной боксерской ассоциации Жильберто Мендоса в twitter .
По его словам, команды Усика и Фьюри прекратили переговоры, а WBA планирует получить медицинское заключение о травме обязательного претендента на титул украинца - британца Даниэля Дюбуа, чтобы оценить, сможет ли он в ближайшее время выйти на ринг.
"Обновление о бое Усика против Фьюри: WBA было сообщено о прекращении переговоров об объединении. Следующим шагом комитет WBA потребует медицинское заключение о травме Дюбуа", - написал Мендоса.
В декабре 2022 года менеджер британца Барри Макгиган заявил, что Даниэль Дюбуа травмировался в бою против Кевина Ларены с ЮАР и выбыл на полгода.
Александр Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Усику назначены обязательные претенденты и по двум другим версиям - по линии WBO - это другой представитель Великобритании Джо Джойс, IBF - хорват Филипп Хргович.
- 19 марта WBA дала Александру Усику время до 1 апреля , чтобы договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.
- 22 марта стало известно, что Усик прекратил переговоры с Фьюри и проведет сражение с одним из обязательных претендентов на свои три титула.
- Промоутер украинца Александр Красюк объявил, что Александр Усик после срыва поединка с Тайсоном Фьюри начнет переговоры с другим британцем – Даниэлем Дюбуа.
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