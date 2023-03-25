WBA вынес окончательный вердикт по бою Усика и Фьюри

Об этом сообщил президент Всемирной боксерской ассоциации Жильберто Мендоса в twitter .

По его словам, команды Усика и Фьюри прекратили переговоры, а WBA планирует получить медицинское заключение о травме обязательного претендента на титул украинца - британца Даниэля Дюбуа, чтобы оценить, сможет ли он в ближайшее время выйти на ринг.

"Обновление о бое Усика против Фьюри: WBA было сообщено о прекращении переговоров об объединении. Следующим шагом комитет WBA потребует медицинское заключение о травме Дюбуа", - написал Мендоса.

В декабре 2022 года менеджер британца Барри Макгиган заявил, что Даниэль Дюбуа травмировался в бою против Кевина Ларены с ЮАР и выбыл на полгода.

Александр Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Усику назначены обязательные претенденты и по двум другим версиям - по линии WBO - это другой представитель Великобритании Джо Джойс, IBF - хорват Филипп Хргович.