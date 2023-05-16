WBA согласилась назначить Уайлдера следующим соперником Усика
WBA готова назначить следующим соперником украинского боксера Александра Усика американца Деонтея Уайлдера, если британец Даниэль Дюбуа не наберет форму после травмы
Об этом сообщает Big Fight Weekend .
Усик и Дюбуа не смогли в сроки договориться о поединке, поэтому WBA (Всемирная боксерская ассоциация) назначила на 25 мая промоутерские торги, на которых определится организатор боя.
Однако, по информации инсайдера Дэна Рафала, существует вероятность, что Даниэль Дюбуа не успеет к лету восстановиться от травмы колена, полученной в декабре 2022 года в победном бою за титул "временного" чемпиона WBA против Кевина Лерены из ЮАР. Хотя WBA удовлетворилась медицинским отчетом команды британца о состоянии его здоровья, остается вопрос, может ли он тренироваться на полную мощность и набрать перед боем соответствующую форму.
По данным Дэна Рафала, в случае, если Даниэль Дюбуа откажется выйти на ринг, WBA разработала запасной план. Ассоциация готова приказать Александру Усику сразиться с бывшим чемпионом WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтеем Уайлдером, который занимает в рейтинге WBA первое место.
Тяжеловес из США был чемпионом мира WBC с 2015 по 2020 год и потерял пояс в трилогии с британцем Тайсоном Фьюри.
Усик также владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 16 октября 2022 годаДеонтей Уайлдер победил финна Роберта Гелениуса нокаутом в первом раунде и бросил вызов Александру Усику .
- 2 апреля Деонтей Уайлдер вышел на первое место в рейтинге WBA.
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