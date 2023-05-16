Об этом сообщает Big Fight Weekend .

Усик и Дюбуа не смогли в сроки договориться о поединке, поэтому WBA (Всемирная боксерская ассоциация) назначила на 25 мая промоутерские торги, на которых определится организатор боя.

Однако, по информации инсайдера Дэна Рафала, существует вероятность, что Даниэль Дюбуа не успеет к лету восстановиться от травмы колена, полученной в декабре 2022 года в победном бою за титул "временного" чемпиона WBA против Кевина Лерены из ЮАР. Хотя WBA удовлетворилась медицинским отчетом команды британца о состоянии его здоровья, остается вопрос, может ли он тренироваться на полную мощность и набрать перед боем соответствующую форму.

По данным Дэна Рафала, в случае, если Даниэль Дюбуа откажется выйти на ринг, WBA разработала запасной план. Ассоциация готова приказать Александру Усику сразиться с бывшим чемпионом WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтеем Уайлдером, который занимает в рейтинге WBA первое место.

Тяжеловес из США был чемпионом мира WBC с 2015 по 2020 год и потерял пояс в трилогии с британцем Тайсоном Фьюри.

Усик также владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).