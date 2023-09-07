WBA сделала заявление по поводу жалобы Дюбуа на исход боя с Усиком

Об этом сообщает официальный сайт WBA .

"Команда Даниэля Дюбуа направила официальную апелляцию на бой 26 августа, в котором он проиграл нокаутом в 9 раунде Александру Усику во Вроцлаве, Польша", - заявили в ассоциации.

В WBA отметили, что продолжат рассмотрение протеста британского тяжеловеса в соответствии с правилами.

"Любое решение, принятое в этой ситуации, будет принято в соответствии с правилами WBA и сообщено своевременно и соответствующим образом", - заверили в организации.

Победа Усика над Дюбуа

В ночь с 26 на 27 августа в польском Вроцлаве украинский боксер Александр Усик провел бой против британца Даниэля Дюбуа.

Один из ключевых моментов боя произошел в 5-м раунде. Даниэль Дюбуа грязно пробил ниже пояса Александра Усика. В результате украинец не удержался на ногах. Рефери остановил бой из-за грязного приема британца и дал украинцу несколько минут, чтобы прийти в сознание.

В конце 8-го раунда Усик выдал серию мощных ударов и отправил Дюбуа в нокдаун. Британец встал на колено. В 9-м раунде Усик снова заставил Дюбуа присесть.

Рефери досрочно завершил сражение победой Усика техническим нокаутом.

Впоследствии стало известно, что британский боксер Даниэль Дюбуа и его команда займутся обжалованием результатов поединка с Александром Усиком. Ведь сам Дюбуа не считает, что был удар ниже пояса, его поддерживает и промоутер.

Сам Усик прокомментировал удар британского боксера: "Многие говорят, что удар был "легальным"? Готов с ним (Дюбуа, - ред.) драться завтра. Реванш, уличная драка. Я готов. Завтра, даже прямо сейчас. На голых кулаках. Без ног, только на руках. Нельзя людей бить в пах. Бокс - это спорт джентльменов, а не уличная драка".

Кроме того, тренер британского боксера Даниэля Дюбуа Дон Чарльз подверг критике украинца Александра Усика после поединка и обвинил в нечестной победе.

Хронологию поединка можно прочитать по ссылке .