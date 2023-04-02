Рейтинг обнародовала Всемирная боксерская ассоциация.

В новом рейтинге организации Уайлдер поднялся с третьего на первое место. Титулом суперчемпиона WBA владеет Александр Усик. "Обычный" пояс ассоциации удерживает Даниэль Дюбуа. Британец - обязательный претендент на бой с украинцем, с которым уже начал переговоры об организации встречи. Однако в декабре 2022 года он травмировался в поединке против Кевина Ларены из ЮАР и выбыл на полгода. Поэтому пока неизвестно, сможет ли Дюбуа в сжатые сроки подготовиться к встрече с Усиком, которая ориентировочно может состояться в июне.

Таким образом, если британец не сможет боксировать с украинцем, право сразиться с ним получит Деонтей Уайлдер.

Александра Усика также обязали провести защиту титула IBF (Международной боксерской федерации) против хорвата Филиппа Хрговича и пояса WBO (Всемирной боксерской организации) против британца Джо Джойса. Тем не менее, претендент WBA стоит первым в очереди на поединок.

Деонтей Уайлдер с 2015 по 2020 год владел титулом WBC (Всемирного боксерского совета).