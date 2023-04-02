WBA сделала важный шаг для организации боя Усика против Уайлдера
Американский боксер Деонтей Уайлдер вышел на первое место в рейтинге WBA, чемпионским титулом по версии которой владеет украинец Александр Усик
Рейтинг обнародовала Всемирная боксерская ассоциация.
В новом рейтинге организации Уайлдер поднялся с третьего на первое место. Титулом суперчемпиона WBA владеет Александр Усик. "Обычный" пояс ассоциации удерживает Даниэль Дюбуа. Британец - обязательный претендент на бой с украинцем, с которым уже начал переговоры об организации встречи. Однако в декабре 2022 года он травмировался в поединке против Кевина Ларены из ЮАР и выбыл на полгода. Поэтому пока неизвестно, сможет ли Дюбуа в сжатые сроки подготовиться к встрече с Усиком, которая ориентировочно может состояться в июне.
Таким образом, если британец не сможет боксировать с украинцем, право сразиться с ним получит Деонтей Уайлдер.
Александра Усика также обязали провести защиту титула IBF (Международной боксерской федерации) против хорвата Филиппа Хрговича и пояса WBO (Всемирной боксерской организации) против британца Джо Джойса. Тем не менее, претендент WBA стоит первым в очереди на поединок.
Деонтей Уайлдер с 2015 по 2020 год владел титулом WBC (Всемирного боксерского совета).
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16 октября 2022 годаДеонтей Уайлдер победил финна Роберта Гелениуса нокаутом в первом раунде и бросил вызов Александру Усику.
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