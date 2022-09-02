WBA признала Усика лучшим боксером августа

Об этом сообщает официальный сайт организации WBA .

"35-летний боксер-левша ясно дал понять, что он является одним из лучших бойцов независимо от весовой категории на сегодняшний день и впечатляющим сверхтяжеловесом, как некоторые другие. Его непобежденный рекорд составляет 20 побед и 13 нокаутов", - говорится в заявлении Всемирной боксерской ассоциации. .

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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