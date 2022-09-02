WBA признала Усика лучшим боксером августа
В августе, по версии Всемирной боксерской ассоциации, украинец Александр Усик был лучшим боксером
Об этом сообщает официальный сайт организации WBA .
"35-летний боксер-левша ясно дал понять, что он является одним из лучших бойцов независимо от весовой категории на сегодняшний день и впечатляющим сверхтяжеловесом, как некоторые другие. Его непобежденный рекорд составляет 20 побед и 13 нокаутов", - говорится в заявлении Всемирной боксерской ассоциации. .
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 21 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа в бою за титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.
- После поединка Усик заявил, что не хочет боксировать ни с кем, кроме Фьюри.
- Тайсон Фьюри принял вызов и пообещал отобрать чемпионские пояса Александра Усика.
- 22 августа стало известно, что Усик и Фьюри могут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе 17 декабря 2022 года.
- 30 августа мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что Фьюри победит Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира.
- Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дю Беф считает, что бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может пройти в первой половине 2023 года.
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