Об этом сообщает WBA в twitter .

В ассоциации объяснили свое решение тем, что спортсмены из России и Беларуси якобы не имеют отношения к войне против Украины.

"WBA решила восстановить российских и белорусских боксеров в рейтинге. Спортсмены из этих страны не являются военными и не входят в состав правительства, поэтому не имеют отношения к войне против Украины. Однако было определено, что любой боец, который выскажется за войну или берет участие в ней, будет немедленно устранено", - заявили в WBA.

Вдобавок WBA признала лучшим боксером 2022 года россиянина Дмитрия Бивола, который является чемпионом мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Россияне и белорусы были лишены позиций в рейтинге в марте 2022 года из-за полномасштабной агрессии РФ против Украины.

13 декабря WBA обязала Александра Усика провести защиту чемпионского титула в поединке против Даниэля Дюбуа.

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