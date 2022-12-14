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WBA приняла позорное решение по боксерам из РФ и Беларуси

14 декабря, 2022 среда
11:22
Спорт

Всемирная боксерская ассоциация вернула россиян и белорусов в свои рейтинги

Об этом сообщает WBA в twitter .

В ассоциации объяснили свое решение тем, что спортсмены из России и Беларуси якобы не имеют отношения к войне против Украины.

"WBA решила восстановить российских и белорусских боксеров в рейтинге. Спортсмены из этих страны не являются военными и не входят в состав правительства, поэтому не имеют отношения к войне против Украины. Однако было определено, что любой боец, который выскажется за войну или берет участие в ней, будет немедленно устранено", - заявили в WBA.

Вдобавок WBA признала лучшим боксером 2022 года россиянина Дмитрия Бивола, который является чемпионом мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Россияне и белорусы были лишены позиций в рейтинге в марте 2022 года из-за полномасштабной агрессии РФ против Украины.

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Бокс
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